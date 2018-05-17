Юля Михалкова продала свою картину на благотворительном аукционе за 44 тысячи рублей

В Екатеринбурге 17 мая прошёл благотворительный вечер в рамках фестиваля «Дни Белого цветка», организованный по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Также с его позволения здесь провели аукцион, на котором были выставлены картины российских художников и лоты от гостей.

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова присутствовала на вечере и пожертвовала на благотворительность картину, которую нарисовала сама. Она стала первым лотом на аукционе.

— В качестве лота я выставила картину «Теплый снег». Я нарисовала ее сама — она до сих пор хранит тепло моих рук и яркую искорку детских воспоминаний о долгих, уютных прогулках по зимнему лесу. Я предложила стартовую цену в один рубль и картина ушла за значительную сумму! Я счастлива, что каждый потраченный рубль подарит добро и успокоение тем, кто в этом так нуждается, — позже написала Юлия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Картина Михалковой была продана за 44 тысячи рублей. Эти деньги, как и все заработанные на аукционе, пойдут на поддержку сестёр милосердия, которые ведут службу в екатеринбургских больницах, детских домах, интернатах для престарелых и хосписе. Организаторы планируют собрать для них 600 тысяч рублей.

Сегодня мы также рассказывали о екатеринбургской художнице Анне Шаломовой. Во время второй беременности у неё обнаружили рак, и теперь она распродаёт свои картины, чтобы пройти дорогостоящий курс лечения.