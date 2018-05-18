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Фото: Дэниел Рэдклифф впервые за несколько месяцев вышел в свет
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Фото: Дэниел Рэдклифф впервые за несколько месяцев вышел в свет 

Попкорн News 41 минуту назад
Фото: Попкорн News
Прямо сейчас Дэниел Рэдклифф снимается в новом фильме (и на днях успел порадовать очевидцев появлением на улице в халате, трусах и огромных плюшевых тапочках — что поделать, такова роль), но взял паузу в съемках, чтобы посетить мероприятие Turner Upfront в Нью-Йорке.
Новая картина Дэниела носит название Guns Akimbo, съемочный процесс проходит в Новой Зеландии, откуда Рэдклифф и прилетел в Нью-Йорк. На Turner Upfront, презентации телевизионных проектов на будущий сезон осень-2018, Дэниел представил сериал Miracle Workers, в котором снялся вместе со Стивом Бушеми.
«Чудо-работники» представляют собой комедийную историю о двух ангелах низшего звена (одного из них как раз играет Рэдклифф), которым нужно убедить Бога (Стив Бушеми), собравшегося уничтожить Землю, что человечество достойно спасения. Как это сделать? — Помочь двум смертным влюбиться друг в друга.
Рэдклифф на Turner Upfront 2018:
попкорнnews
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