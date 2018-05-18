Канны-2018: самые обсуждаемые фильмы кинофестиваля

Во Франции проходит 71-й Международный Каннский кинофестиваль. На престижном смотре представлены киноленты на любой вкус: от тех, что остро отражают сегодняшние реалии и без прикрас говорят о наболевшем, до фильмов, переносящих зрителя в то самое «когда-то давно, в далекой-далекой галактике». Правда, завершится фестиваль 19 мая, так что о результатах говорить еще рано.

Но редакция портала Москва 24 не выдержала и решила уже сегодня собрать пять самых обсуждаемых картин Канн этого года

Видео: YouTube/kino tv Пожалуй, самым громким скандалом Канн в этом году стала премьера нового фильма датского режиссера Ларса фон Триера, которого семь лет назад отстранили от крупных кинофестивалей за неудачную шутку: он признался в своих симпатиях к Гитлеру, но после осознал, что не стоило так острить.

Правда, новый фильм не пустили в основную программу фестиваля. Но это не помешало Триеру быть замеченным любителями киноискусства и оказаться в центре нового скандала.

"Дом, который построил Джек" — это фильм о серийном убийце и пяти его преступлениях. Каждое из них он оформляет как произведение искусства. Эта картина, мягко говоря, не для слабонервных: в фильме откровенно показаны издевательства над женщинами и детьми. Триллер оказался настолько зрелищным, что около 100 зрителей (в основном это журналисты и кинокритики) не смогли продолжать его просмотр и покинули зал.

Видео: YouTube/IT'S TRAILER TIME!

Фильм Серебренникова «Лето» на Каннском кинофестивале представлен в основной программе. И его встретили овациями. Режиссер с августа находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа» и не смог лично представить свой фильм. Но после просмотра картины зрители стоя аплодировали съемочной группе в течение нескольких минут.

На четвертый день фильм Кирилла Серебренникова «Лето» стал лидером рейтинга кинокритиков.

"Хан Соло: Звездные войны. Истории" Рон Ховард

Видео: YouTube/Star Wars

Одна из самых ожидаемых премьер внеконкурсной программы — второй спин-офф знаменитой киносаги «Звездные войны», в котором рассказывается история начинающего контрабандиста и пилота Хана Соло в исполнении Олдена Эренрайка.

Перед показом прошел настоящий перформанс. По красной ковровой дорожке актеры и съемочная группа прошли во главе с Чубаккой. Гостей премьеры встречали вооруженные имперские штурмовики, а над набережной на флайборде парил знаменитый француз Фрэнк Запата — изобретатель летающей доски.

"Догмен" Маттео Гарроне

Видео: YouTube/01Distribution

Итальянец Маттео Гарроне, которого многие называют предтечей неореализма в кино, участвует в Каннском кинофестивале уже четвертый раз, за картины «Гоморра» и «Реальность» он был удостоин Гран-при смотра.

В этом году Гарроне представил свою новую ленту «Догмен» ("Собачник"). Фильм основан на реальных событиях: около 30 лет назад Рим потрясло жестокое убийство, которое совершил хозяин салона по уходу за собаками. Сценарий режиссер писал 12 лет, пытаясь добавить в трагическую историю ноты гуманизма.

Видео: YouTube/iVideos

Фильмом закрытия Каннского кинофестиваля станет многострадальная картина Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Эта лента была признана общественностью одной из самых печально известных примеров «производственного ада», потому что Гиллиам безуспешно пытался создать фильм в общей сложности восемь раз в течение девятнадцати лет. В 2002 году Кит Фултон и Луис Пепе даже выпустили документальный фильм «Затерянные в Ла-Манче» о попытках режиссера снять фильм о Дон Кихоте.