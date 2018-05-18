Первые дни проведения севастопольского фестиваля «Победили вместе»

17 мая в рамках 14 международного фестиваля документальных фильмов и программ «Победили вместе» состоялся 7 российско-китайский форум сотрудничества по культуре и туризму, который направлен на укрепление отношений между нашими странами. Открытие форума и первые заседания прошли в севастопольском филиале МГУ . Во время заседаний спикеры обсудили перспективы развития сотрудничества российских и китайских продюсеров, а также возможность создания новых совместных киноработ. Главной идеей будущего направления, по мнению делегации из КНР, является освещение исторической связи между странами и создание новой эпохи российско-китайского кинематографа.

В рамках форума были показаны трейлеры новых проектов, таких как «Русские соколы в небе Китая», «В поисках Бабушкиных» и «Харбин — музыкальный город». Уже сейчас Россия и Китай активно работают вместе над созданием новых картин, многие из которых могут вскоре появиться в прокате. Одним из ярких тому примеров является картина «Как я стал русским», которую можно будет посмотреть в кинотеатрах со 2августа.