Ещё
Первые дни проведения севастопольского фестиваля «Победили вместе»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Первые дни проведения севастопольского фестиваля «Победили вместе» 

Киноафиша 33 минуты назад
Фото: Киноафиша
17 мая в рамках 14 международного фестиваля документальных фильмов и программ «Победили вместе» состоялся 7 российско-китайский форум сотрудничества по культуре и туризму, который направлен на укрепление отношений между нашими странами. Открытие форума и первые заседания прошли в севастопольском филиале МГУ. Во время заседаний спикеры обсудили перспективы развития сотрудничества российских и китайских продюсеров, а также возможность создания новых совместных киноработ. Главной идеей будущего направления, по мнению делегации из КНР, является освещение исторической связи между странами и создание новой эпохи российско-китайского кинематографа.
В рамках форума были показаны трейлеры новых проектов, таких как «Русские соколы в небе Китая», «В поисках Бабушкиных» и «Харбин — музыкальный город». Уже сейчас Россия и Китай активно работают вместе над созданием новых картин, многие из которых могут вскоре появиться в прокате. Одним из ярких тому примеров является картина «Как я стал русским», которую можно будет посмотреть в кинотеатрах со 2августа.
Также в этот день прошли первые показы в рамках основного конкурса фестиваля. Одной из самых интересных картин стала лента «За гранью возможного» режиссера Марты Прус о российской гимнастке Маргарите Мамун.
Киноафиша: последние новости
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2» Первый трейлер фильма «Богемская рапсодия» Криштиану Роналду спродюсирует сериал о футболе и станет героем мультфильма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу9
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение