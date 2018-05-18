Эмилия Кларк: «хватит называть женских персонажей сильными, это сексизм»

Эмилия Кларк , которая сейчас ездит по миру в рамках промо-тура фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории», в новом интервью на Каннском кинофестивале призвала всех прекратить описывать женских персонажей как «сильных» — потому что это, дескать, сексизм и потому что слабых женщин (в идеальном мире Эмилии Кларк, видимо) не бывает.

Под горячую руку попали журналисты, которые брали у Эмилии интервью: именно им она в первую очередь и порекомендовала прекратить использовать фразу «сильная женщина», поскольку этот оборот — по сути бессмысленный:

«Если не сильная, то какая? Вы что, хотите мне сказать, что есть другая версия, есть слабая версия? Вы думаете, что главная героиня в фильме будет слабой женщиной? Давайте уже заканчивайте с «сильными женщинами», пожалуйста».

Кларк отметила, что вот главных героев-мужчин почему-то крайне редко описывают как «сильных мужчин» — ну, конечно, если они не сильные физически. Решение проблемы, так волнующей Эмилию, по мнению самой Эмилии? Отказаться от оборота вовсе.

попкорнnews