Инстаграм-искусство. В Каннах прошел конкурс 60-секундных фильмов

В российском павильоне представили проект Global Russians. Он был создан по инициативе «Роскино» семь лет назад и объединяет молодых авторов короткометражных фильмов.

В этом году хронометраж ограничили 60 секундами: видео именно такой длины позволяет выкладывать Instagram. Потенциальные участники отмечали конкурсные работы хештегами, жюри выбрало пять финалистов, получивших аккредитацию и статус участников Каннского международного кинорынка.

Денис Рузаев кинокритик, член жюри Global Russians «Главное отличие этого года от предыдущих — в выбранном формате. Он позволил нам увидеть нечто совершенно новое: появилась возможность увидеть рождение кино из материала, который в моем сознании не воспринимался как кинематографический. Когда я выбирал своих фаворитов, у меня было одно мнение о фильмах, сейчас оно иное: все отобранные работы стоящие».

Одна из финалисток — актриса и режиссер Мария Шалаева . В июне она дебютирует в режиссуре в конкурсе короткого метра на кинофестивале «Кинотавр»: фильм будет называться «Развод». В Канны приехал ее минутный ролик «Ремонт Москва-Париж» — о вездесущем глобальном благоустройстве.

Мария Шалаева режиссер «Команда, которая со мной делала короткий метр (фильм „Развод“ — Business FM ), считают, что я имею какой-то потенциал. Они мне сказали: „Маша пошли свои ролики, они клевые и смешные“. Я думаю, не буду лениться. Послала штук пять, наверное. У меня все касалось Москвы. Там был такой альманах: было про горячую воду, раскопки (я там с узбеками копала), с навигатором. Они тему дали, а у меня уже почти готово. Я была в Париже и быстренько доделала».

Проект Global Russians был создан, когда стало понятно: на крупных фестивалях недостаточно внимания уделяется дебютам и молодым кинематографистам.

Екатерина Мцитуридзе глава «Роскино» «Формат 60-секундных видео был опробован в прошлом году на фестивале в Торонто. В том конкурсе участвовали порядка 700 фильмов инстаграм-формата, и победила россиянка. Нам понравилось, мы решили перенять этот опыт. Мы попробуем продолжить в следующем году, но будет другая тема — уже не Москва, а, может быть, любовь или слава».