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Гарри Стайлс снимет о себе и One Direction фильм
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Гарри Стайлс снимет о себе и One Direction фильм 

Popcake.tv 13 минут назад
Фото: Popcake.tv
Популярный британский певец и актёр Гарри Стайлз выступит в роли исполнительного продюсера ситкома «Счастливы вместе», который выйдет на канале осенью года. В основе шоу будет лежать история из собственной жизни артиста.
Напомним, что после того, как группа резко стала популярной, Гарри переехал жить в пригород Лондона к своему другу Бену Уинстону и его жене. После переезда поп-певца к супругам их жизнь очень изменилась. И если вы спросите: как? То ответ на этот вопрос вы сможете узнать только после просмотра сериала.
Стоит отметить, что главные роли в ситкоме сыграют Эмбер Стивенс Уэст, Дэймон Уайанс и Феликс Маллард. Что ж, актёры этого шоу любимы во всём мире, поэтому внимание и интерес к новому проекту Гарри растёт с каждым днём.
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