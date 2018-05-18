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На Каннском фестивале пройдет премьера российского фильма «Айка»
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На Каннском фестивале пройдет премьера российского фильма «Айка» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 18 мая — РИА Новости. Мировая премьера Российского фильма «Айка» Сергея Дворцевого, который участвует в основной программе Каннского фестиваля, пройдёт в пятницу.
Картина рассказывает историю иммигрантки из Киргизии, которая родила ребенка в Москве и была вынуждена оставить его в роддоме, о ее душевных переживаниях и зарождающемся чувстве материнства.
Дворцевой уже приезжал на Каннский кинофестиваль в 2008 году и получил главный приз второй по важности программы фестиваля «Особый взгляд» за фильм «Тюльпан».
"Участие в Каннском фестивале — дверь в мировой кинематограф. В 2008 году я представлял в Канне «Тюльпан», и был рад самому факту участия, но когда мы получили главный приз, это было невероятное ощущение, огромное количество предложений, знакомства с талантливыми людьми со всего мира. Я рад вернуться на фестиваль, который искренне считаю лучшим в мире", — рассказал Дворцевой, чьи слова приводит пресс-служба фильма.
Также Россию в главном конкурсе представляет фильм Кирилла Серебренникова «Лето», что происходит впервые за 11 лет. В 2007 году в Каннском основном конкурсе были также заявлены сразу две российские картины — «Александра» Александра Сокурова и «Изгнание» Андрея Звягинцева. Всего за Пальмовую ветвь поборется 21 картина.
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