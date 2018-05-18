60-летний Алек Болдуин в пятый раз стал папой

Семья американского актера, кинорежиссера, обладателя премий «Золотой глобус» и «Эмми» Алека Болдуина празднует очередное пополнение.

Напомним, у Алека Болдуина уже есть 22-летняя дочь Айленд Элиси Болдуин от предыдущего брака с известной актрисой Ким Бейсингер

Затем, в 2011 году 54-летний актёр начал встречаться с Хилари Томас, а через год они сыграли свадьбу. Вскоре, в 2013 году у пары родилась дочь Кармен Габриэла, в 2015 году — сын Рафаэль Томас Болдуин, а в 2016 году — сын Леонардо. Стоит отметить, что судя по социальным сетям, оба родителя уделяют детям очень много времени.

Алек Болдуин — популярный американский актёр. Больше всего известен по фильмам «Привычка жениться», «На грани», «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и сериалу «Студия 30». Обладатель премий «Золотой глобус» и «Эмми». В 2011 году получил Звезду на Голливудской «Аллее Славы». _ Фото: Instagram / @iamabfalecbaldwin_

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