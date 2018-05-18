Мария Кожевникова, Катерина Шпица и Никита Волков на премьере фильма «Черновик» 

Кто: Екатерина Шпица, Юлия Хлынина, Мария Кожевникова, Никита Волков, Маша Цигаль, Анна Цуканова-Котт, Сергей Лукьяненко и другие.
Что: Премьера фильма «Черновик».
Где: Киноцентр «Октябрь», Москва.
Когда: 17.05.2018.
Люди говорят: В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Черновик». Это история Кирилла, талантливого дизайнера компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами. Фильм снят по одноименному роману Сергея Лукьяненко, который подарил нам «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В прокат картина выйдет 25 мая.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/mariya-kozhevnikova-yuliya-hlynina-i-nikita-volkov-na-premere-filma-chernovik/