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Юлия Пересильд, Алексей Учитель, Мария Кожевникова и другие гости на премьере фильма «Черновик»
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Юлия Пересильд, Алексей Учитель, Мария Кожевникова и другие гости на премьере фильма «Черновик» 

Fraufluger.ru 18 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Вчера, 17 мая, в Москве состоялась премьера фильма «Черновик» Сергея Мокрицкого. В главной роли задействован молодой актер Никита Волков. Юлия Пересильд, Алексей Учитель, Мария Кожевникова и другие гости на премьере фильма «Черновик»Фантастический триллер рассказывает о молодом человеке, дизайнере компьютерных игр, в памяти которого в один день сотрутся все кого он знал и любил. Он был выбран для тайной миссии, стать проводником между параллельными мирами… На широкий экран фильм выходит 25 мая.
Первыми картину пришли посмотреть: Юлия Пересильд и Алексей Учитель с дочкой, Андрей Мерзликин с семьей, Никита Волков, Мария Кожевникова, Ольга Боровская, Никита Тарасов, Наталья Мокрицкая и многие другие.
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