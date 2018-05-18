Жители Чукотки первыми увидят фильм о морских зверобоях, снятый на востоке региона

ТАСС , 18 мая. Первыми полную версию документального фильма о морских зверобоях «Книга моря», снятую на востоке Чукотки, увидят жители региона. Показы пройдут в столице региона — Анадыре, в кинотеатре «Полярный» 25 и 26 мая, сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу исполнительный директор Фонда поддержки коренного населения Чукотского автономного округа Людмила Данилова

"Первыми в стране полную версию картины «Книга моря» о морских зверобоях, живущих и работающих в Чукотском районе округа, увидят в Анадыре. Два показа пройдут в окружной столице 25 и 26 мая", — сказала она.

Съемки ленты начались еще в 2013 году. За это время режиссер Алексей Вахрушев вместе со съемочной группой выезжал в Чукотский район несколько раз. В прошлом году съемки дополнили компьютерной анимацией. Проект реализовали при помощи Министерства культуры РФ , регионального департамента образования, культуры и спорта, Фонда «Купол», Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки и частных спонсоров. В черновой сборке лента стала лучшим неигровым фильмом страны по итогам 2016 года по версии экспертов Гильдии неигрового кино и телевидения и Союза кинематографистов России.

"Книга моря" рассказывает о морском зверобойном промысле коренных народов Чукотки. Главным героем фильма стал потомственный зверобой Эдуард Рыпхиргин. «Книга моря» — второй фильм, посвященный жизни и быту коренных народов Чукотки. Первым в цикле стала «Книга тундры: Повесть о Вуквукае — маленьком камне» об оленеводах. Ее показ проходил не только в России, но также в рамках одной из программ прошлогоднего Берлинского международного кинофестиваля.

В широкий прокат «Книга моря» выйдет в конце октября — начале ноября. До осени создатели планируют заявить картину для участия в международных и российских кинофестивалях.

Режиссер Алексей Вахрушев родился и вырос на Чукотке. Несмотря на то, что теперь он живет в Москве, творчество Вахрушева по-прежнему связано с Чукоткой. На счету режиссера около десяти документальных картин.