Конец света — это круто!

10 фильмов о веселой жизни после апокалипсиса.

США, 1998 год.

В пустынном мире колоритные банды головорезов истребляют остатки человечества (и себя). Но ровно до того момента, как на горизонте появляется новый супергерой: он виртуозно играет на гитаре и примерно так же владеет самурайским мечом. На пути в рок-н-рольную столицу Лас-Вегас его ждут яркие приключения — кровавые, но музыкальные.

„All Superheroes Wear Glasses…“

За саундтрек фильма отвечала группа выходцев из СССР под названием «Красные Элвисы». Фильм снят достаточно экономно: использовалась просроченная пленка, а костюмы и декорации авторы находили на свалках. Несмотря на нынешний почти культовый статус и уникальность, картина с треском провалилась в прокате.

США, 1995 год.

На Земле будущего, после глобальной экологической катастрофы, всем заправляет корпорация с говорящим названием «Вода-Энергия-Власть». Отвязная девушка Ребекка промышляла воровством воды, пока не столкнулась с жестокими головорезами: они убили ее семью, а саму взяли в рабство. Но парни просто не знали, с кем столкнулись — месть девчушки будет свирепой.

„In 2033, justice rides a tank and wears lip gloss“

Главную роль блестяще сыграла Лори Петти («На гребне волны»), по ходу фильма 18 раз меняя макияж, а в эпизодических ролях засветились Наоми Уоттс Малкольм МакДауэлл и рэпер Айс-Ти . Кино стало кошмаром проката того года, но спустя годы выглядит всё более эпичным.

Канада — Новая Зеландия — США, 2015 год.

Начитавшись своих любимых потрепанных комиксов, подросток вообразил себя супергероем и начал крошить злодеев направо и налево под музыку в стиле синтвейв. На подвиги его вдохновляет милая девушка — в тихих омутах которой тоже те еще черти водятся. Разрушенным миром правит жестокий тиран: его необходимо найти и обезвредить.

„Coming Soon To a Wasteland Near You!“

Фильм не блещет звездными актерами, не задает серьезных вопросов и был обласкан независимой прессой. Если эти три малосвязанных факта еще не убедили вас его посмотреть, вот последний: всё это очень сильно похоже на DOOM.

США, 1984 год.

Ужасная комета (конечно же, из космоса) внезапно меняет планы жителей Земли. Наступает ночь страха и… дикого угара! Откуда-то выползают мерзкие зомби, голодные до свежей плоти. Во всем этом хаосе, колоритная группа молодых людей, в составе поклонницы игровых автоматов, ее младшей лапочки-сестренки, полицейского и преступника-рецедивиста, отправляется на поиски уцелевшей научной станции.

„It was the last thing on earth they ever expected“

Фильм занимает 59-е место из 100, по версии сайта Best Horror Movies. Достойно ли он там оказался — решать вам.

США, 1974 год.

В 2024-м году, после ядерной войны, общество раскололось. На поверхности живут отбросы цивилизации, занятые борьбой за выживание. Под землей обитает элита, скрывающая свои лица за белилами (чтобы не перепутали). Фильм рассказывает историю молодого человека с поверхности и его говорящей собаки. Пес существенно превосходит своего спутника с точки зрения интеллекта, являясь его воспитателем.

„An R-rated, rather kinky tale of survival“

Вольная экранизация повести Харлана Элиссона, мощного американского фантаста. Но кино не понравилось писателю настолько, что он называл фильм «вонючкой».

США — Мексика, 1984 год.

В 1993 году происходит мировая война. Зная об этом, двое мужчин прячут своих маленьких детей в подземный бункер: с водой, едой и детективными романами в качестве развлечений. Спустя 17 лет, ребята решаются выйти на поверхность и попадают в самое пекло ядерной зимы — с мутантами, наркоманами, каннибалами и различными комбинациями всех трех видов местной цивилизации.

„ Raymond Chandler, meet Mad Max“

Трейлер вменяемого качество я нашел только на немецком. Что, с другой стороны, придает ему дополнительный колорит.

Великобритания, 1969 год.

История повседневной жизни выживших в ядерной войне между сверхдержавами. Фильм снят в жанре театрального абсурда (ммм… а есть ли такой жанр?). Хорошо подойдет для поклонников британского юмора в его традиционном варианте: комедия положений, карикатурные герои и серьезный подтекст, уловить который способен не каждый.

„WE'VE GOT A BOMB ON OUR HANDS“

Режиссер — Ричард Лестер, легенда британского кино.

Япония, 2009 год.

Другая грань комедийного искусства: японский мюзикл. Супергерой спасает мир вместе с подругой-роботом, а в свободное время чинит игрушки. Просто посмотрите трейлер, у меня больше нет слов.

У меня по-прежнему нет слов.

США, 1986 год.

Кто сказал, что в реалиях конца света нет места плотским радостям? После ядерной катастрофы люди разделились на два сексуальных лагеря: «положительные» и «отрицательные». Отрицательные не могут заниматься любовью, прикосновения к другим причиняют им боль, несмотря на желание. Они посещают кафе «Плоть», где показывают спектакли «позитивы» и мутанты.

„The creators of NIGHTDREAMS present a film so hot it has no place in a world with a future“

Такое кино «без тормозов» могли снимать только в 80-е. Несмотря на полную трешовость происходящего, своя специфическая прелесть на экране присутствует.

Польша, 1983 год.

Этот фильм, стыдливо переведенный в СССР как «Новые Амазонки», сексуально воспитал целое поколение зрителей! Помимо кинотеатров, картину крутили по ТВ, причем подозрительно часто: преимущественно поздним вечером, почти не вырезая «тех самых» сцен. Двое мужчин, после долгой заморозки, просыпаются в мире, где господствует матриархат. Их ждут пикантные приключения в закрытом обществе, где давно правят женщины.

«Амазонки» предсказуемо обрели культовый статус: из уст в уста передавались легенды о шокирующей полной версии, где «всё как надо». Но действительность оказалась прозаичней — советский зритель лишился всего нескольких кадров с обнаженными частями тела и незначительного эпизода, попавшего под банальную политическую цензуру.

#месяцпостапокалипсиса