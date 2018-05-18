Самые грустные сцены в истории кино

Авторитетное издание The Guardian составило список самых грустных сцен в истории кино. В рейтинге оказалось 10 действительно разбивающих сердце моментов из разных кинофильмов. На первое место критики определили Паддингтона и его воображаемую экскурсию для тетушки, которая живет далеко в джунглях.