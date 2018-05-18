Фильмы о футболе бесплатно покажут в Москве с 26 мая по 30 июня

В Москве пройдут бесплатные показы фильмов о футболе с 26 мая по 30 июня, киносеансы приурочены к чемпионату мира по футболу-2018 в России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В сети кинотеатров «Москино» департамента культуры города Москвы с 26 мая по 30 июня состоятся бесплатные показы художественных и документальных кинолент, посвященных футболу. Всего в кинотеатрах сети представят 13 фильмов — восемь советских и пять бразильских», — говорится в сообщении.

Бесплатные киносеансы приурочены к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Бразильские фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах «Юность», Факел» и «Звезда», а советские ленты покажут в «Березке», «Вымпеле»», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Сатурне» и «Туле».

В конце мая на большом экране кинотеатра «Юность» состоятся показы двух документальных картин, отражающих женский и мужской взгляд на этот вид спорта. Сеансы пройдут в рамках ежемесячного Бразильского документального киноклуба. Будут представлены документальные фильмы «Девушки в футболе» (2017) и «Пелада — уличный футбол» (2013). Вход свободный по предварительной регистрации на сайте «Москино».

В конце июня в кинотеатрах «Звезда», «Факел» и «Юность» впервые в России пройдет латиноамериканский кинофестиваль Cinefoot, который посвящен футболу. Для того чтобы попасть на киносеансы, необходима предварительная регистрация на сайте «Москино». К примеру, 28 июня, в четверг, в кинотеатре «Юность» в 21:00 зрителям покажут киноленту «Жоау Салданья» (2015), посвященную футболисту, тренеру и журналисту.

«А 30 июня, в субботу, в 15:00 часов посетители кинотеатра «Факел» смогут посмотреть фильм «Жералдинус» (2015) — именно так называли футбольных болельщиков, которые следили за ходом игр на стадионе «Маракана» Рио-де-Жанейро в самой демократичной зоне. Там можно было найти болельщиков из всех слоев общества», — говорится в материале.

Кроме того, в преддверии мундиаля на больших экранах можно будет посмотреть и советские кинофильмы о футболе. Программа бесплатных показов «Удар! Еще удар!» пройдет с 9 по 11 июня. Вход на сеансы свободный, в порядке живой очереди.

10 июня в кинотеатре «Полет» в 11:00 пройдет показ фильма «Вратарь», снятого в 1936 году режиссером Семеном Тимошенко . В этот же день в кинотеатре «Вымпел» в 10:30 состоится показ другой советской футбольной комедии Семена Тимошенко под названием «Запасной игрок».

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».