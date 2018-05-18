Игра на большом экране: где посмотреть редкие фильмы о футболе

В сети кинотеатров «Москино» Департамента культуры города Москвы с 26 мая по 30 июня состоятся бесплатные показы художественных и документальных кинолент, посвященных футболу. Всего в кинотеатрах сети представят 13 фильмов — восемь советских и пять бразильских.

Бесплатные киносеансы приурочены к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Бразильские фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах «Юность», Факел» и «Звезда», а советские ленты покажут в «Березке», «Вымпеле»», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Сатурне» и «Туле».

В конце мая на большом экране кинотеатра «Юность» состоятся показы двух документальных картин, отражающих женский и мужской взгляд на этот вид спорта. Сеансы пройдут в рамках ежемесячного Бразильского документального киноклуба. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте «Москино».

26 мая, в субботу, в 13:00 зрители увидят документальный фильм «Девушки в футболе» (2017). В картине юные бразильянки делятся опытом своего участия в первом женском чемпионате штата Сан-Паулу в возрастной категории до 17 лет, а также рассказывают о том, как обыграли мужскую команду на одном из состязаний, доказав, что могут играть не хуже мужчин.

А 30 мая, в среду, в 19:05 можно будет увидеть документальную ленту «Пелада — уличный футбол» (2013). Она повествует об очень популярной разновидности командной игры в Бразилии — пеладе. В нее играют на улицах и в фавелах, зачастую босиком.

В конце июня в кинотеатрах «Звезда», «Факел» и «Юность» впервые в России пройдет латиноамериканский кинофестиваль Cinefoot, который посвящен футболу. Ежегодно с 2010 года международная конкурсная программа фестиваля проходит в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Гостям фестиваля покажут три документальных фильма. Для того чтобы попасть на киносеансы, необходима предварительная регистрация на сайте «Москино».

К примеру, 28 июня, в четверг, в кинотеатре «Юность» в 21:00 зрителям покажут киноленту «Жоау Салданья» (2015), посвященную футболисту, тренеру и журналисту. Он прославился не только своей скандальной манерой спортивного комментирования, но и тем, что, не имея тренерского опыта, подготовил команду «Ботафого» так, что она выиграла национальный чемпионат Бразилии в 1957 году.

А 30 июня, в субботу, в 15:00 часов посетители кинотеатра «Факел» смогут посмотреть фильм «Жералдинус» (2015) — именно так называли футбольных болельщиков, которые следили за ходом игр на стадионе «Маракана» Рио-де-Жанейро в самой демократичной зоне. Там можно было найти болельщиков из всех слоев общества.

В преддверии мундиаля на больших экранах можно будет посмотреть и советские кинофильмы о футболе. Программа бесплатных показов «Удар! Еще удар!» пройдет с 9 по 11 июня. Вход на сеансы свободный, в порядке живой очереди.

Картину «Удар! Еще удар!» (1968) режиссера Виктора Садовского можно будет увидеть 9 июня, в субботу, в 15:00 в кинотеатре «Сатурн». Фильм рассказывает о ленинградской команде «Заря», которая играет против одной из сильнейших западноевропейских команд (в фильме страна не уточняется) под названием «Рифы». По сюжету Сергей Таманцев, лучший игрок и сын тренера, отстранен от игры за то, что вернулся перед матчем на базу только под утро. Но в решающий момент Таманцев-старший все-таки выпускает сына на поле.

10 июня, в воскресенье, в кинотеатре «Полет» в 11:00 пройдет показ фильма «Вратарь», снятого в 1936 году режиссером Семеном Тимошенко . Главный герой фильма Антон Кандидов так ловко грузил на лодку арбузы, что ему посоветовали попробовать стать вратарем. И он решил последовать совету.

Павел Кадочников и В этот же день в кинотеатре «Вымпел» в 10:30 состоится показ другой советской футбольной комедии Семена Тимошенко под названием «Запасной игрок». В ленте 1954 года снялись такие актеры, как Георгий Вицин Марк Бернес . Это история о том, как подающий надежды запасной игрок Вася Веснушкин едет с командой «Синие стрелы» на матч в Сухуми. Футболист очень переживает, что симпатичная гимнастка предпочтет ему его брата, лучшего игрока команды.

Расписание бесплатных кинопоказов

26 мая:

— кинотеатр «Юность», 13:00 — «Девушки в футболе» (2017 год, 50 минут, режиссер, Уго Хатори, 12+).

30 мая:

— кинотеатр «Юность», 19:05 — «Пелада — уличный футбол» (2013 год, 98 минут, режиссер Алекс Миранда, 12+).

9 июня:

— кинотеатр «Вымпел», 10:30 — «Ни слова о футболе» (1973 год, 68 минут, СССР, режиссер Исаак Магитон , 0+);

— кинотеатр «Сатурн», 15:00 — ««Удар! Еще удар!» (1968 год, 100 минут, СССР, режиссер Виктор Садовский, 0+).

10 июня:

— кинотеатр «Вымпел», 10:30 — «Запасной игрок» (1954 год, 83 минуты, СССР, режиссер Семен Тимошенко, 0+);

— кинотеатр «Сатурн», 15:00 —«Запасной игрок» (1954 год, 83 минуты, СССР, режиссер Семен Тимошенко, 0+);

— кинотеатр «Тула», 15:00 — «Спорт, спорт, спорт» (1970 год, 85 минут, СССР, режиссеры Элем Климов, 0+);

— кинотеатр «Полет», 11:00 — «Вратарь» (1936, год, 71 минута, СССР, режиссер Семен Тимошенко, 0+);

— кинотеатр «Молодежный», 11:00 — «Ни слова о футболе» (1973 год, 68 минут, СССР, режиссер Исаак Магитон, 0+).

11 июня:

— кинотеатр «Искра», 14:30 — «Ни слова о футболе» (1973 год, ,68 минут, СССР, режиссер Исаак Магитон, 0+).

28 июня:

— кинотеатр «Юность», 21:00 — «Жоау Салданья» (2009 год, 90 минут, Бразилия, режиссеры Андре Ики Сикейра, Бето Маседо, 18+).

29 июня:

— кинотеатр «Звезда», 20:00 — «Черно-белая демократия» (2014 год, 90 минут, Бразилия, режиссер Педру Асбег, 18+).

30 июня:

— кинотеатр «Факел», 15:00 — «Жералдинус» (2015 год, 75 минут, Бразилия, режиссеры Педру Асбег, Ренату Мартинс, 18+).