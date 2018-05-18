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Джиллиан Андерсон подыскала себе новый телепроект
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Джиллиан Андерсон подыскала себе новый телепроект 

DTF.RU 19 минут назад
Фото: DTF.RU
Им стала драматическая комедия «Сексуальное воспитание» от Netflix.
Покинув за последний год «Американских богов» и «Секретные материалы», Джиллиан Андерсон недолго оставалась без работы. Актриса примкнула к актерскому составу британской драмедии «Сексуальное воспитание».
В центре сюжета сериала — история взросления Отиса Томпсона (Эйса Баттерфилд), замкнутого девственника-старшеклассника, живущего со своей матерью-сексологом (Джиллиан Андерсон). С юных лет окруженный советами, видеоуроками и утомительными откровенными разговорами о сексе, Отис — невольный эксперт в этом вопросе, решается открыть подпольную клинику сексуальной терапии в своей школе.
Автором сценария выступила Лори Нанн («Pregnant Pause»), а режиссером Бен Тэйлор («Катастрофа»). Съемки начнутся этой весной и будут проходить в Соединённом Королевстве.
#netflix #сексуальноевоспитание
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