Джиллиан Андерсон подыскала себе новый телепроект

Им стала драматическая комедия «Сексуальное воспитание» от Netflix

Покинув за последний год «Американских богов» и «Секретные материалы», Джиллиан Андерсон недолго оставалась без работы. Актриса примкнула к актерскому составу британской драмедии «Сексуальное воспитание».

В центре сюжета сериала — история взросления Отиса Томпсона (Эйса Баттерфилд), замкнутого девственника-старшеклассника, живущего со своей матерью-сексологом (Джиллиан Андерсон). С юных лет окруженный советами, видеоуроками и утомительными откровенными разговорами о сексе, Отис — невольный эксперт в этом вопросе, решается открыть подпольную клинику сексуальной терапии в своей школе.

Автором сценария выступила Лори Нанн («Pregnant Pause»), а режиссером Бен Тэйлор («Катастрофа»). Съемки начнутся этой весной и будут проходить в Соединённом Королевстве.

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