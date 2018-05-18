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В Москве в преддверии ЧМ-2018 пройдут бесплатные показы фильмов о футболе
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В Москве в преддверии ЧМ-2018 пройдут бесплатные показы фильмов о футболе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Советские и бразильские фильмы о футболе покажут бесплатно с 26 мая по 30 июня в сети кинотеатров «Москино», сообщается в пятницу на портале мэра Москвы.
"Бесплатные киносеансы приурочены к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Бразильские фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах «Юность», Факел" и «Звезда», а советские ленты покажут в «Березке», «Вымпеле»", «Искре», «Молодежном», «Полете», «Сатурне» и «Туле», — говорится в сообщении.
Всего зрители смогут посмотреть 13 кинокартин, из них восемь советских и пять бразильских. Для показов были выбраны как художественные, так и документальные фильмы.
Вход на сеансы бесплатный, но желающим посмотреть фильмы о футболе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Москино». С расписанием показов можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.
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