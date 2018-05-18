Фильмы о футболе покажут москвичам в преддверии чемпионата мира по футболу

Всего горожане смогут увидеть тематических 13 кинолент.

Кинотеатры сети «Москино» с 26 мая по 30 июня проведут бесплатные показы художественных и документальных фильмов для любителей футбола.

Зрителям представят восемь советских и пять бразильских кинолент в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Где можно посмотреть фильмы о футболе:

26 мая:

— кинотеатр «Юность», 13:00— «Девушки в футболе» (2017 год, 50 минут, режиссер, Уго Хатори, 12+).

30 мая:

— кинотеатр «Юность», 19:05 — «Пелада — уличный футбол» (2013 год, 98 минут, режиссер Алекс Миранда, 12+).

9 июня:

— кинотеатр «Вымпел», 10:30 — «Ни слова о футболе» (1973 год, 68 минут, СССР, режиссер Исаак Магитон , 0+);

10 июня:

— кинотеатр «Сатурн», 15:00 — «Запасной игрок» (1954 год, 83 минуты, СССР, режиссер Семен Тимошенко, 0+);

— кинотеатр «Тула», 15:00 — «Спорт, спорт, спорт» (1970 год, 85 минут, СССР, режиссеры Элем Климов, 0+);

— кинотеатр «Полет», 11:00 — «Вратарь» (1936, год, 71 минута, СССР, режиссер Семен Тимошенко, 0+);

— кинотеатр «Молодежный», 11:00 — «Ни слова о футболе» (1973 год, 68 минут, СССР, режиссер Исаак Магитон, 0+).

11 июня:

— кинотеатр «Искра», 14:30 — «Ни слова о футболе» (1973 год, ,68 минут, СССР, режиссер Исаак Магитон, 0+).

28 июня:

— кинотеатр «Юность», 21:00 — «Жоау Салданья» (2009 год, 90 минут, Бразилия, режиссеры Андре Ики Сикейра, Бето Маседо, 18+).

29 июня:

— кинотеатр «Звезда», 20:00 — «Черно-белая демократия» (2014 год, 90 минут, Бразилия, режиссер Педру Асбег, 18+).

30 июня:

— кинотеатр «Факел», 15:00 — «Жералдинус» (2015 год, 75 минут, Бразилия, режиссеры Педру Асбег, Ренату Мартинс, 18+).

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