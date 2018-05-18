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Советские и бразильские фильмы о футболе бесплатно покажут в кинотеатрах «Москино» с 26 мая по 30 июня
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Советские и бразильские фильмы о футболе бесплатно покажут в кинотеатрах «Москино» с 26 мая по 30 июня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Приуроченные к чемпионату мира по футболу 2018 г. бесплатные показы фильмов пройдут в кинотеатрах столицы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«В сети кинотеатров «Москино» с 26 мая по 30 июня состоятся бесплатные показы художественных и документальных кинолент, посвященных футболу. Всего в кинотеатрах сети представят 13 фильмов — восемь советских и пять бразильских. Бесплатные киносеансы приурочены к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля», — говорится в сообщении.
Так, все желающие смогут посмотреть: 26 мая — кинотеатр «Юность», фильм «Девушки в футболе» (Бразилия); 30 мая — кинотеатр «Юность», фильм «Пелада — уличный футбол» (Бразилия); 9 июня — кинотеатр «Березка», фильм «Спортивная честь» (СССР); кинотеатр «Вымпел», фильм «Ни слова о футболе» (СССР); кинотеатр «Тула», фильм «Центр нападения» (СССР); кинотеатр «Молодежный», фильм «Спорт, спорт, спорт» (СССР); кинотеатр «Сатурн», фильм «Удар! Еще удар!» (СССР). 10 июня — кинотеатры «Вымпел» и «Сатурн», фильм «Запасной игрок» (СССР); кинотеатр «Тула», фильм «Спорт, спорт, спорт» (СССР); кинотеатр «Березка», фильм «Третий тайм» (СССР); кинотеатр «Полет», фильм «Вратарь» (СССР); кинотеатр «Молодежный», фильм «Ни слова о футболе» (СССР).
Кроме того, пройдут показы 11 июня — кинотеатр «Искра», фильм «Ни слова о футболе» (СССР); 28 июня — кинотеатр «Юность», фильм «Жоау Салданья» (Бразилия); 29 июня — кинотеатр «Звезда», фильм «Черно-белая демократия» (Бразилия); 30 июня — кинотеатр «Факел», фильм «Жералдинус» (Бразилия).
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