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Марат Башаров приедет в Челябинск рассказать о любви и разводе
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Марат Башаров приедет в Челябинск рассказать о любви и разводе 

АиФ 16 минут назад
Фото: АиФ
17 июля в Челябинске состоится премьера новой эксцентричной комедии с участием любимых актёров Марата Башарова, Татьяны Васильевой, Евгения Воскресенского и Филиппа Васильева.
Личная жизнь известных людей всегда привлекает большое внимание публики. Рассказать о ней с юмором и самоиронией смогут только сами звёзды.
На сцене Челябинского драматического театра, 17 июля в 19.00, зрители смогут увидеть закулисную жизнь актёров и режиссёров, узнать об их любовных историях и разводах, головокружительных взлетах и моментах щемящего одиночества, интригах, сплетнях и вечном стремлении быть номером один.
Зрителям обещают тонкий, умный спектакль, в котором герои не раз оказываются в неожиданных и смешных ситуациях. Чем всё закончится? Кто знает…
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