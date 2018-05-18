Марат Башаров приедет в Челябинск рассказать о любви и разводе

Личная жизнь известных людей всегда привлекает большое внимание публики. Рассказать о ней с юмором и самоиронией смогут только сами звёзды.

На сцене Челябинского драматического театра, 17 июля в 19.00, зрители смогут увидеть закулисную жизнь актёров и режиссёров, узнать об их любовных историях и разводах, головокружительных взлетах и моментах щемящего одиночества, интригах, сплетнях и вечном стремлении быть номером один.

Зрителям обещают тонкий, умный спектакль, в котором герои не раз оказываются в неожиданных и смешных ситуациях. Чем всё закончится? Кто знает…