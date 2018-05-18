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Летние кинотеатры откроются в Подмосковье в пятницу
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Летние кинотеатры откроются в Подмосковье в пятницу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Региональный проект «Летний кинотеатр» стартует в эту пятницу. Откроет его фильм Данилы Козловского «Тренер», сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.
Министр культуры Московской области Оксана Косарева рассказала, что официальное открытие проекта пройдет 18 мая в парке «Фабричный пруд» в Реутове. По ее словам, этот парк является одним из лучших в области.
Косарева добавила, что показ фильма «Тренер» приурочен к мундиалю, который пройдет в России.
В летних кинотеатрах в Подмосковье покажут мультфильмы «Смешарики. Дежавю», «Фиксики: Большой секрет», «Чудо-Юдо», художественные фильмы «Салют-7», «Большой», «Притяжение», «Карп отмороженный», «Училка», «Каникулы президента», «Гоголь: Начало» и другие.
Планируется включить в репертуар российские новинки, среди которых фильмы: «Танки», «Лед», «Я худею», «Легенда о Коловрате», «Счастье — это…», «Движение вверх», «Последний богатырь».
Также гости кинотеатров смогут посмотреть на больших экранах классику советского кино. В основном это будут фильмы, которые приурочены к юбилейным датам деятелей отечественного кино — Андрея Мягкова, Инны Чуриковой, Вячеслава Тихонова, Александра Абдулова, Натальи Гундаревой и других.
Оксана Косарева отметила, что множество парков Московской области подали заявки на открытие кинотеатров. Это парки в Солнечногорске, Серебряных Прудах, Талдоме, городских округах Чехов, Балашиха, Орехово-Зуево, Егорьевск, Красноармейск и других населенных пунктах Московской области.
Свыше 50 площадок будут показывать кино под открытым небом в Подмосковье этим летом.
В парках, которые проявят себя как самые активные, пройдут встречи с известными российскими кинематографистами и членами съемочных групп фильмов из репертуара проекта.
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