Летние кинотеатры откроются в Подмосковье в пятницу

Региональный проект «Летний кинотеатр» стартует в эту пятницу. Откроет его фильм Данилы Козловского «Тренер», сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

Министр культуры Московской области Оксана Косарева рассказала, что официальное открытие проекта пройдет 18 мая в парке «Фабричный пруд» в Реутове. По ее словам, этот парк является одним из лучших в области.

Косарева добавила, что показ фильма «Тренер» приурочен к мундиалю, который пройдет в России.

В летних кинотеатрах в Подмосковье покажут мультфильмы «Смешарики. Дежавю», «Фиксики: Большой секрет», «Чудо-Юдо», художественные фильмы «Салют-7», «Большой», «Притяжение», «Карп отмороженный», «Училка», «Каникулы президента», «Гоголь: Начало» и другие.

Планируется включить в репертуар российские новинки, среди которых фильмы: «Танки», «Лед», «Я худею», «Легенда о Коловрате», «Счастье — это…», «Движение вверх», «Последний богатырь».

Оксана Косарева отметила, что множество парков Московской области подали заявки на открытие кинотеатров. Это парки в Солнечногорске, Серебряных Прудах, Талдоме, городских округах Чехов, Балашиха, Орехово-Зуево, Егорьевск, Красноармейск и других населенных пунктах Московской области.

Свыше 50 площадок будут показывать кино под открытым небом в Подмосковье этим летом.

В парках, которые проявят себя как самые активные, пройдут встречи с известными российскими кинематографистами и членами съемочных групп фильмов из репертуара проекта.