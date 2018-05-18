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Названы самые грустные сцены в истории кино
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Названы самые грустные сцены в истории кино 

Ревизор.ru 59 минут назад
Фото: Ревизор.ru
В список попали 10 эпизодов из анимационных и художественных фильмов. Так в перечень попала сцена из «Истории игрушек 2», в которой кукла Джесси поет о том, как хозяйка забыла о ней. «Когда я впервые посмотрел это, я решил, что речь идет о страхе ребенка быть забытым родителем — во многом из-за разницы в размерах игрушки и ее хозяйки. Но теперь я стал родителем и увидел правду — все совсем наоборот. Песня посвящена страху родителя стать ненужным ребенку», — цитирует Lenta.ru журналиста Питера Брэдшоу. Также в список вошел эпизод из фильма «Приключений Паддингтона 2», где главный герой мечтает, как провел бы для своей любимой тетушки экскурсию по Лондону. Автор Бенджамин Ли внес в рейтинг сцену танца персонажей Джулии Робертс и Хавьера Бардема в «Ешь, молись, люби». Помимо этого в список вошел финал драматической комедии «Клик: С пультом по жизни», судебный процесс между бывшими супругами из фильма «Крамер против Крамера» и сцена на пляже из фантастической ленты «Побудь в моей шкуре», а также эпизоды картин «Оптом дешевле 2», «Манчестер у моря» и «Чужая».
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