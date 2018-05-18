Звезда фильма «Лёд» получил опасное ранение на съемочной площадке

В последнее время сербский актер Мило Бикович нарасхват — он принимал участие во многих популярных российских фильмах и сериалах и давно полюбился широкому зрителю.

Сейчас Милош задействован на съемках российско-сербского блокбастера «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина . Именно там он и получил ранение. Ради съемок в данной картине Бикович научился стрелять из разных типов боевого оружия. Во время стрельбы из крупнокалиберного пулемета его зацепило гильзой — артист получил легкое касательное ранение. Съемочная группа сразу же вызвала скорую помощь, чтобы врачи обработали рану Милоша.

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