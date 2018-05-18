Ещё
Звезда фильма «Лёд» получил опасное ранение на съемочной площадке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Звезда фильма «Лёд» получил опасное ранение на съемочной площадке 

Teleprogramma.pro 10 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В последнее время сербский актер Мило Бикович нарасхват — он принимал участие во многих популярных российских фильмах и сериалах и давно полюбился широкому зрителю.
Сейчас Милош задействован на съемках российско-сербского блокбастера «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина. Именно там он и получил ранение. Ради съемок в данной картине Бикович научился стрелять из разных типов боевого оружия. Во время стрельбы из крупнокалиберного пулемета его зацепило гильзой — артист получил легкое касательное ранение. Съемочная группа сразу же вызвала скорую помощь, чтобы врачи обработали рану Милоша.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1781108779820189986_187376264"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Сам актер не слишком расстроился из-за полученного ранения и считает, что шрамы украшают мужчину. Он довольно быстро вернулся в кадр и поспешил успокоить коллег, что ему ничто не угрожает — гильза не так уж и сильно зацепила артиста. После ранения Милош сразу же продолжил сниматься и даже отказался от дублеров во время других опасных эпизодов, сообщает «Комсомольская правда».
Teleprogramma.pro: последние новости
«Красавица для чудовища» «Дом, который построил Джек» Кристина Асмус снялась в фильме со звездой Голливуда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей33
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Как живут актёры с дефектами внешности3
Гузеева в эфире проверила грудь героини10
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение