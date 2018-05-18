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Советские и бразильские фильмы о футболе бесплатно покажут в кинотеатрах «Москино» с 26 мая по 30 июня
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Советские и бразильские фильмы о футболе бесплатно покажут в кинотеатрах «Москино» с 26 мая по 30 июня 

Южное Бутово 7 минут назад
Фото: Южное Бутово
Приуроченные к чемпионату мира по футболу 2018 г. бесплатные показы фильмов пройдут в кинотеатрах столицы. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
В сети кинотеатров «Москино» с 26 мая по 30 июня пройдут бесплатные показы художественных и документальных фильмов, посвященных футболу. Всего в кинотеатрах сети представят 13 фильмов — восемь советских и пять бразильских. Бесплатные киносеансы приурочены к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Фото взято: https://kudago.com/media/images/list/cd/39/cd39f98e82c20a5125a92bc210fcc3c1.jpg
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