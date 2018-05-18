Ещё
Почему Супермен проклял актеров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Почему Супермен проклял актеров 

Рамблер 2 часа назад
Супермен — один из самых популярных киногероев с суперспособностями. Впервые публика узнала о Супермене ещё в 1938 году, но тогда он был героем комиксов. Благородство и отвага современного рыцаря сразу же полюбились аудитории, а когда про Супермена начали снимать фильмы, этот персонаж стал кумиром для юных зрителей. Но есть кое-какие подробности о Супермене, которые большинству неизвестны.
1. У одного из первых исполнителей роли Супермена Джорджа Ривза была масса поклонников-детей. Однажды один из малышей наставил на Ривза пистолет, чтобы проверить, действительно ли Супермен неуязвим. Тогда актёр сказал ребёнку, что пули будут от него отскакивать и попадут в мальчика, уговорив таким образом отдать оружие.
2. У Супермена есть свои деньги: монеты с изображением героя выпускает монетный двор Канады.
3. Самый главный фаната Супермена — актёр Николас Кейдж, который был владельцем первого комикса про супергероя. Даже сыну Кейдж дал имя Супермена — Кал-Эл.
4. Супермен способствовал резкому снижению популярности ультраправой американской организации Ку-клус-клан.
5. Существует легенда о проклятии Супермена, согласно которой актёрам, играющим персонажа, суждено погибнуть. Она возникла из-за трагедий двух исполнителей: Джордж Ривз был убит при невыясненных обстоятельствах, а Кристофера Рива парализовало после несчастного случая.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У этих девушек наверняка есть отклонения»4
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей53
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение