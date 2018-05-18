Спилберг и ДиКаприо могут вновь поработать вместе 

Как сообщает Deadline, обладатель премии «Оскар» Леонардо ДиКаприо и режиссер Стивен Спилберг могут вновь объединиться спустя пятнадцать лет, чтобы поработать над байопиком про армию генерала Улисса Гранта, восемнадцатого президента США. В 2002 году ДиКаприо уже сыграл одну из главных ролей на ряду с Томом Хэнксом в фильме Спилберга «Поймай меня, если сможешь», после чего их сотрудничество не возобновлялось.
За производство байопика будут отвечать кинокомпании Lionsgate и Appian Way, а над сценарием работает Дэвид Джеймс Келли («Логан», «Робин Губ»). Когда Леонардо ДиКаприо и Стивен Спилберг смогут приступить к проекту пока не сообщается. Напомним, что весной следующего года режиссер займется постановкой пятого фильма о знаменитом археологе Индиане Джонсе, а также Спилберг планирует переснять мюзикл 1961 года «Вестсайдская история».