Ещё
Леонардо ДиКаприо сыграет генерала Гранта в новом фильме Спилберга
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Леонардо ДиКаприо сыграет генерала Гранта в новом фильме Спилберга 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Спустя 15 лет после выхода «Поймай меня, если сможешь» Стивен Спилберг пригласил Леонардо ДиКарио в свой новый проект — биографическую драму о полководце Улиссе С. Гранте.
В основу сюжета ляжет бестселлер Рона Чернова «Грант», рассказывающий о непростой судьбе военного и политического деятеля. У него было много взлетов и падений, он вынужден был уйти из армии из-за обвинений в пьянстве. Позже Грант возродил свою карьеру и стал одним из лучших генералов Авраама Линкольна, яростно сражаясь против конфедератов во время Гражданской войны.
После окончания войны он был избран 18-м президентом Америки, продержавшись на высшем посту два срока — с 1869 по 1877 год.
Дэвид Джеймс Келли («Робин Гуд: Начало») напишет адаптированный сценарий к предстоящему фильму.
Киноафиша: последние новости
Самые грустные сцены в истории кино Российская короткометражка получила награду Каннского кинофестиваля Вин Дизель станет звездой комедийной франшизы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У этих девушек наверняка есть отклонения»4
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей53
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение