Леонардо ДиКаприо сыграет генерала Гранта в новом фильме Спилберга

Спустя 15 лет после выхода «Поймай меня, если сможешь» Стивен Спилберг пригласил Леонардо ДиКарио в свой новый проект — биографическую драму о полководце Улиссе С. Гранте.

В основу сюжета ляжет бестселлер Рона Чернова «Грант», рассказывающий о непростой судьбе военного и политического деятеля. У него было много взлетов и падений, он вынужден был уйти из армии из-за обвинений в пьянстве. Позже Грант возродил свою карьеру и стал одним из лучших генералов Авраама Линкольна , яростно сражаясь против конфедератов во время Гражданской войны.

После окончания войны он был избран 18-м президентом Америки, продержавшись на высшем посту два срока — с 1869 по 1877 год.