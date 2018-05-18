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В курском драмтеатре покажут фильм «Жили-были»
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В курском драмтеатре покажут фильм «Жили-были» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Показ лирической комедии состоится в воскресенье, 20 мая, в 13:00  Очередной сеанс состоится в рамках проекта «Кино в театре». Комедия «Жили-были» повествует о жизни в старинной деревне в русской глубинке. Из жителей там только два одиноких немолодых мужчины и внезапно овдовевшая женщина. Один из друзей решает, что пора завязывать с одиночеством и собирается предложить вдове руку и сердце. Но второй мужчина в корне с этим не согласен и тоже претендует на вакантное место. Тогда лучшие друзья объявляют друг другу войну…
Стоимость билетов на сеанс составит 50 рублей. Возрастное ограничение 12+.
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