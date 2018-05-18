Владимир Меньшов терроризировал жену 

Режиссёр Владимир Меньшов очень нервничал, снимая фильм «Москва слезам не верит» и постоянно срывался на собственной жене. Вера Алентова буквально спасла ленту, согласившись сниматься в ней, хотя сценарий не вызывал у неё восторга. Меньшов пробовал на главную роль других известных актрис, в числе которых были Ирина Купченко, Маргарита Терехова, Валентина Теличкина, но в итоге роль получила его супруга. Но именно Алентовой больше всех доставалось от мужа-режиссёра. Независимо от того, кто его рассердил, он срывался на жене. Члены съёмочной группы заметили это и даже начали прятать Алентову в особо сложные моменты. Сама же Вера тихо завидовала Ирине Муравьёвой, которой досталась роль разбитной, яркой Людмилы. А вот свою героиню, Катерину, Вера Алентова считала невзрачной и думала, что её постоянно заслоняют другие персонажи. Впрочем, нервы оказались потрачены не зря. Когда фильм вышел на экраны, он моментально завоевал популярность зрителей. История главной героини ленты «Москва слезам не верит» оказалась близка тысячам женщин, а фразы героев цитируют до сих пор.