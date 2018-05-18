Актриса Кристен Стюарт с сальными волосами опозорилась в Каннах

Звезда американской фантастической мелодрамы «Сумерки» Кристен Стюарт посетила красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Актриса шокировала присутствующих нелепым нарядом.

Кристин выбрала очень противоречивый образ. С одной стороны, строгая черно-белая цветовая гамма костюма Стюарт вполне подходит для торжественного выхода, но с другой — неряшливое исполнение наряда сбивает с толку.

Вероятно, артистка, в попытках сделать ставку на унисекс, хотела быть оригинальной и выделиться на фоне красоток в пышных юбках. Безусловно, у нее получилось привлечь к себе всеобщее внимание.

Много разговоров было не только вокруг экстравагантного костюма Кристен — прическа звезды тоже подверглась жесткой критике. Короткие волосы были зачесаны на лоб и густо вымазаны средством для укладки. На первый взгляд казалось, что артистка просто пренебрегла душем, поэтому заявилась с сальными локонами.

Напомним, 28-летняя актриса прославилась благодаря исполнению главной роли в фильме про вампиров «Сумерки». Долгое время у Кристен был роман с партнером по фильму Робертом Паттинсоном . Пара рассталась после того, как стало известно об интрижки актрисы с режиссером Рупертом Сандерсом , который снимал ее в своей картине «Белоснежка и охотник». Роберт бросил неверную Кристен, а Руперту Сандерсу скандал стоил брака и карьеры.