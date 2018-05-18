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«Волосы будто сальные»: странные наряд и прическа Кристен Стюарт удивили поклонников
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«Волосы будто сальные»: странные наряд и прическа Кристен Стюарт удивили поклонников 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Минувшим вечером Кристен Стюарт пришла на премьеру фильма «Нож в сердце». Молодая актриса сделала ставку на стиль унисекс, но продемонстрировала в итоге очень спорный образ: в своем черно-белом костюме с необычным вырезом на рубашке она выглядела скорее парнем, чем девушкой.
У многих интернет-пользователей возникли вопросы и к прическе Кристен. «Выглядит так, словно волосы грязные», «Попытка выделиться, но неудачно», «Стильно, но вам не идет», — писали они в Сети.
Безусловно, у Стюарт получилось привлечь к себе всеобщее внимание. А вам понравился ее образ на очередной премьере в Каннах?
Фото: Panoramic, Luo Huanhuan, Hubert Boesl, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Stefanie Rex / Global Look Press
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