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Камбербэтч рассказал о своем секретном оружии против депрессии
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Камбербэтч рассказал о своем секретном оружии против депрессии 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Всемирная известность пришла к Бенедикту Камбербэтчу после сериала «Шерлок», где он сыграл роль знаменитого детектива. После этого на него посыпался ворох предложений сыграть высокоинтеллектуальных героев, таких, например, как основателя кибернетики Алана Тьюринга в фильме «Игра в имитацию» и Томаса Эдисона в «Войне токов».
Однако режиссеры разглядели в нем потенциал и для съемок в кинокомиксах. Актера пригласили сыграть одного из персонажей вселенной Marvel Доктора Стрэнджа.
Говоря о съемках блокбастера «Мстители: Война Бесконечности», где вместе с ним снимался Роберт Дауни-младший, Камбербэтч рассказал, что между артистами не было никаких трений, так как на съемочной площадке они работали вместе недолго и просто не успели друг другу надоесть. Актер признался, что был рад повидаться и с другими своими коллегами по цеху, такими как Скарлетт Йохансон, Том Холланд и Крис Эванс.
Бенедикт также рассказал, что работа над «Войной бесконечности» проходила в условиях повышенной безопасности. Сценарий артисты получили только в печатном виде, так как студия опасалась, что компьютеры звезд могут взломать хакеры.
Камбербэтч также сказал несколько слов о съемках в сериале «Патрик Мелроуз», который выходит в эфир канала Showtime. Он отметил, что ему нравится сниматься в разноплановых проектах, а этот, в отличие от кинокомиксов, представляет собой серьезную драму, где много тяжелых эпизодов.
«Но я из тех актеров, которые «оставляют» своих персонажей и их проблемы на съемочной площадке, так как в реальной жизни у меня все великолепно. Если же все-таки депрессия подступит, то мое секретное оружие — просмотр сериала «Симпсоны»», — рассказал артист корреспонденту сайта Argumenti.ru.
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