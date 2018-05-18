Камбербэтч рассказал о своем секретном оружии против депрессии

Однако режиссеры разглядели в нем потенциал и для съемок в кинокомиксах. Актера пригласили сыграть одного из персонажей вселенной Marvel Доктора Стрэнджа.

Том Холланд и Крис Эванс. Говоря о съемках блокбастера «Мстители: Война Бесконечности», где вместе с ним снимался Роберт Дауни-младший, Камбербэтч рассказал, что между артистами не было никаких трений, так как на съемочной площадке они работали вместе недолго и просто не успели друг другу надоесть. Актер признался, что был рад повидаться и с другими своими коллегами по цеху, такими как Скарлетт Йохансон

Бенедикт также рассказал, что работа над «Войной бесконечности» проходила в условиях повышенной безопасности. Сценарий артисты получили только в печатном виде, так как студия опасалась, что компьютеры звезд могут взломать хакеры.

Камбербэтч также сказал несколько слов о съемках в сериале «Патрик Мелроуз», который выходит в эфир канала Showtime. Он отметил, что ему нравится сниматься в разноплановых проектах, а этот, в отличие от кинокомиксов, представляет собой серьезную драму, где много тяжелых эпизодов.

«Но я из тех актеров, которые «оставляют» своих персонажей и их проблемы на съемочной площадке, так как в реальной жизни у меня все великолепно. Если же все-таки депрессия подступит, то мое секретное оружие — просмотр сериала «Симпсоны»», — рассказал артист корреспонденту сайта Argumenti.ru.