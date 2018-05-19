«Cобачник»

Жанр: драма, триллер

Год: 2018

Страна: Италия, Франция

Режиссер: Маттео Гарроне

Сценарий: Маурицио Брауччи, Уго Кити, Маттео Гарроне

Оператор: Николай Брюэль

Кто снимался в фильме «Cобачник»: Адамо Дионизи, Франческо Аквароли, Эдоардо Пеше Джанлука Гобби , Нундзиа Скьяно, Алида Бальдари Калабрия Сюжет фильма «Cобачник» Тихий и скромный грумер Марчелло держит собственный салон по уходу за собаками на окраине Рима. Он один воспитывает дочь-подростка и ему совсем не нравится, что в районе появляется бывший боксер Симончино, который начинает буквально терроризировать местных жителей похабными шутками и прочими выходками. Однажды под горячую руку попадает и сам Марчелло. Избитый парикмахер для собак задумывает страшную месть и совершает одно из самых ужасных преступлений за всю историю послевоенной Италии. Интересные факты о фильме «Cобачник»:

Фильм основан на реальных событиях. В конце 1988 году Италия была потрясена жестоким убийством Джанкарло Риччи, совершенным грумером-наркоманом Пьетро де Негри с невероятной жестокостью. Следствие считало, что преступление было совершено из мести, однако расследование пришло к выводу, что у убийцы был сообщник, а целью было избавление района от дебошира. Сценарий писался 12 лет. Все эти годы Маттео Гарроне добавлял к сюжету новые детали. До участия «Собачника» в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля Маттео Гарроне являлся двукратным обладателем Гран-при этого киносмотра за фильмы «Гоморра» и «Реальность».

Трейлер фильма «Cобачник»: