Малин Акерман и Джейн Сеймур снимутся в комедии о Дне благодарения

Малин Акерман («Хранители»), Кэт Деннингс («Две девицы на мели») и Джейн Сеймур («Доктор Куинн: Женщина-врач») подписались на участие в фильме «Friendsgiving» («День благодарения с друзьями»).

В центре сюжета окажется гламурная разведенная актриса Молли (Акерман), ее лучшая подруга-лесбиянка Эбби (Деннингс) и утонченная Хелен (Сеймур), мама Молли, приехавшая из Швеции. Этой разношерстной компании предстоит отметить самый веселый День благодарения в их жизни.