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Малин Акерман и Джейн Сеймур снимутся в комедии о Дне благодарения
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Малин Акерман и Джейн Сеймур снимутся в комедии о Дне благодарения 

Киноафиша 54 минуты назад
Фото: Киноафиша
Малин Акерман («Хранители»), Кэт Деннингс («Две девицы на мели») и Джейн Сеймур («Доктор Куинн: Женщина-врач») подписались на участие в фильме «Friendsgiving» («День благодарения с друзьями»).
В центре сюжета окажется гламурная разведенная актриса Молли (Акерман), ее лучшая подруга-лесбиянка Эбби (Деннингс) и утонченная Хелен (Сеймур), мама Молли, приехавшая из Швеции. Этой разношерстной компании предстоит отметить самый веселый День благодарения в их жизни.
«Friendsgiving» станет режиссерским дебютом для актрисы и сценаристки Николь Паон («На крючке», «Приколисты»). Продюсером новой комедии выступят Бен Стиллер и его производственная компания Red Hour.
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