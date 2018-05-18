Памяти Алексея Балабанова: 11 знаковых фильмов талантливого режиссера

5 лет назад, 18 мая 2013 года, скончался российский режиссер Алексей Балабанов . Сегодня вспоминаем знаковые фильмы режиссера, которые стоит пересмотреть.

Замок

Замок

Господин Землемер получает предложение работы в Замке. Полный надежд, он устремляется в неведомые земли и обнаруживает, что все оказалось ошибкой. Никто его не ждет, никто ничего о нем знать не знает, а проникнуть в неприступный Замок оказывается не так просто. Про уродов и людей

Про уродов и людей

«Лучший фильм года» и премия «Ника» лучшему режиссеру. Харизматичная лента в цветах сепии сосредоточилась на «искусстве» порнографии. Кино рассказывает историю двух разорившихся в самом начале 20 века семей и их путь. Без морализаторства, пошлости, нравоучений, через очень интересные образы. Брат

Данила Багров , демобилизованный из армии, отправляется в Санкт-Петербург, чтобы найти своего брата, который, по словам его матери, уже давно нашёл себе там место под солнцем. Брат 2 Брат 2 Продолжение истории полюбившегося зрителю героя. Узнав об убийстве одного из друзей по Чечне, Данила не остается в стороне и отправляется вершить возмездие в далекую Америку, где сам становится мишенью для местных бандитов. Война

Война

Главный герой фильма Иван Ермаков оказывается под следствием после участия в боевых действиях и чеченского плена. Сидя в изоляторе, он рассказывает журналисту о людях, с которыми на войне его свела судьба. Жмурки

Жмурки

Начало 90-х годов, эпоха малиновых пиджаков, кровавых разборок и шестисотых мерсов. Сюжет фильма крутится вокруг чемоданчика с героином. Саймон и Сергей либо вернут его Михалычу — главному местному авторитету, который контролирует незаконные перемещения наркотиков, либо распрощаются с жизнью. Мне не больно

Мне не больно

Трое друзей стоят на пороге шикарного дома в центре города. Они молоды, полны энергии и сил, готовы жить на широкую ногу, но им не хватает одного — денег. Именно за этим они сюда и пришли: предложить богатой хозяйке дома свои дизайнерские услуги. Груз 200 Груз 200 Каждый из нас не раз слышал ностальгические рассказы том, что в огромной, счастливой стране под названием СССР колбаса была самой дешевой, правосудие — самым справедливым, а секса, маньяков и коррупции не было вовсе. Однако молодой девушке Анжелике, профессору атеизма Артему Казакову и фермеру Алексею на собственном опыте пришлось убедиться в обратном. Морфий

Морфий

1917 год. В уездный город N на работу прибывает молодой выпускник медицинского факультета Поляков. Столкнувшись с ужасами работы, молодой врач понимает, что морально не справляется со стрессом. Не задумываясь о последствиях, он решает спастись морфием. Кочегар

Кочегар

Бывший майор Иван Матвеевич Скрябин работает кочегаром, а в свободное время на старенькой печатной машинке неумело набирает свой рассказ. Прошлые сослуживцы скромного майора, а ныне попросту бандиты, используют кочегарку как крематорий. Когда они говорят, что сжигают трупы плохих людей, Иван Матвеевич им верит. Пока среди останков не находит вещь, принадлежащую его дочери. Я тоже хочу

Я тоже хочу

Герои картины — музыкант, бандит, его друг Матвей со стариком-отцом и юная красотка — едут на поиски Колокольни Счастья, которая, по слухам, находится где-то между Санкт-Петербургом и Угличем, неподалёку от заброшенной атомной электростанции.