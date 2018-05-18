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Москвичи смогут посмотреть кино под открытым небом в семи парках города
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Москвичи смогут посмотреть кино под открытым небом в семи парках города 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: MosDay.ru
Семь московских парков готовы провести для жителей города киносеансы под открытым небом. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс‐службу «Мосприроды».
Посмотреть кино на свежем воздухе можно будет с 18 мая до 9 сентября. Зрителям представят наиболее популярные фильмы прошлого века.
Кинопоказы под открытым небом пройдут в парках «Царицыно», «Кусково», «Ветеран», «Кузьминки-Люблино», в природно-исторических парках «Измайлово» и «Москворецкий», а также в ландшафтном заказнике «Теплый Стан».
Накануне российский режиссер Игорь Поплаухин занял второе место в конкурсе студенческого короткометражного кино «Синефондасьон» на 71‐м Каннском кинофестивале.
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