Москвичи смогут посмотреть кино под открытым небом в семи парках города 

Семь московских парков готовы провести для жителей города киносеансы под открытым небом. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс‐службу «Мосприроды».
Посмотреть кино на свежем воздухе можно будет с 18 мая до 9 сентября. Зрителям представят наиболее популярные фильмы прошлого века.
Кинопоказы под открытым небом пройдут в парках «Царицыно», «Кусково», «Ветеран», «Кузьминки-Люблино», в природно-исторических парках «Измайлово» и «Москворецкий», а также в ландшафтном заказнике «Теплый Стан».
Накануне российский режиссер Игорь Поплаухин занял второе место в конкурсе студенческого короткометражного кино «Синефондасьон» на 71‐м Каннском кинофестивале.