Актер Майкл Китон напомнил студентам, что он Бэтмен

Американский актер Майкл Китон оригинально поздравил выпускников Кентского университета в штате Огайо. Он произнес 20-минутную напутственную речь, которую завершил словами «Я — Бэтмен», сообщают западные СМИ.

Вначале Китон отметил, что молодым людям важно много работать, найти свое призвание и стремиться к переменам в обществе.

«Я хотел еще кое-что сказать, и это займет у меня секунду. Мне хотелось бы, чтобы вы запомнили два слова — они очень важны. Если я оставлю вас с чем-то, пусть этим будут два слова. И эти два слова: я — Бэтмен», — заявил он.

Некоторые студенты пришли к выводу, что актер был нетрезв, однако назвали его выступление запоминающимся и весьма забавным.

Интересно, что в семидесятые годы Китон сам учился в Кентском университете, однако бросил его ради кинокарьеры. Он исполнил роль Бэтмена в двух фильмах режиссера Тима Бертона : «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992). В 2017 году Китон вновь сыграл в экранизации комикса, но на сей раз ему досталась роль злодея во франшизе «Человек-паук».

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