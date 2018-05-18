Ещё
Москвичи посмотрят кино на природе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Москвичи посмотрят кино на природе 

Мослента 55 минут назад
Фото: Управа района Зюзино
Летние кинопоказы начинаются на природных территориях столицы 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство «Москва».
Тематика фильмов в этом году — «Кинематограф ХХ века». Как отметили в ведомстве, цель кинопоказов — популяризовать досуг на природе, здоровый образ жизни и активный отдых, а также сформировать экологическую культуру и мировоззрение у горожан. Кроме того, перед показом кинофильмов посетители смогут услышать лекции на эколого-просветительскую тематику.
Летние показы художественных фильмов «Московское небо» пройдут с 18 мая по 9 сентября. Фильмы на свежем воздухе будут показывать каждую пятницу, субботу и воскресенье с 21:00 до 23:00. Все кинопоказы будут бесплатными. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Мосприроды.
В прошлом году в столице также работали передвижные летние кинотеатры во дворах, в зданиях и на крышах домов. Все сеансы также были бесплатными.
Мослента: последние новости
«У этих девушек наверняка есть отклонения» Кто и зачем работает в стрип-клубах Москвичи перестали привлекать клещей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей57
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло64
«Последние дни Майкла Джексона»2
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение