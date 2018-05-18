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Леонид Хейфец попал в больницу
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Леонид Хейфец попал в больницу 

BFM.RU 12 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Известный театральный режиссёр и педагог Леонид Хейфец госпитализирован в Москве. У 84-летнего народного артиста России подозревают инфаркт, передает life.ru.
Леонид Ефимович окончил Белорусский политехнический институт, а потом учился на режиссёрском факультете ГИТИС. В 1962 года стал режиссером Рижского ТЮЗа. В 1963—1970 годах — режиссёр Центрального театра советской армии.
С 1971 по 86 годы занимал пост режиссёра в Государственном академическом Малом театре. В 1988—1994 годах — главный режиссёр ЦАТСА/ЦАТРА. С 1998 года по настоящее время — режиссёр Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
До 2012 года преподавал режиссуру в Театральном институте имени Б. В. Щукина при Государственном Академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. Сейчас продолжает заниматься педагогической деятельностью.
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