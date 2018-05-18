В Качаловском представили премьеру — спектакль «Пять вечеров»

Массовый зритель хорошо знает эту пьесу по фильму Никиты Михалкова , в котором сыграли Людмила Гурченко Станислав Любшин . Но сам Володин был не слишком доволен картиной. Считал, что главная героиня не похожа на ту женщину, которую он описал в пьесе. Как же сыграют эту пьесу в Качаловском?

«Володин открыл новый театральный язык, новое направление в драматургии, — говорит исполнительница роли Тамары, заслуженная артистка РТ Елена Ряшина . — На первый план в его пьесах выходят не идеология, не социальные проблемы, а истории людей, характеров. «Пять вечеров» написаны в 1959 году, когда закончилась эпоха Сталина, началась хрущёвская оттепель, и много событий произошло на тот момент в СССР. Но в пьесе время — лишь исторический фон для истории любви героев, разлучённых войной на 17 лет».

Главная героиня Тамара, казалось бы, обыкновенная женщина, работает мастером на заводе. Пережила войну, блокаду — она одинокий человек, несчастный. Но, несмотря на все потрясения, сохранивший веру в хорошее. «Можно жить только с такой женщиной, которая высекает из твоей души искры», — сказал о ней Ильин.

«Для меня было важно найти правильную интонацию, — говорит о работе над ролью Елена Ряшина. — Володин считал Тамару образцом женственности. Нежная, тонко чувствующая, она 17 лет ждёт человека, которого полюбила в 20 лет. Кстати, в эпизоде, когда Ильин уходит на фронт, автор описал свою историю. Его провожала девочка, позже ставшая его женой. Как Тамара, она кричала на бегу: «Видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена!»…

На репетициях эта пьеса творила с нами чудеса — мы сами становились добрее, человечнее. Нам всем сегодня не хватает в жизни любви и таких историй».