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Вампиров не будет! Кристен Стюарт снимает спортивную драму
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Вампиров не будет! Кристен Стюарт снимает спортивную драму 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Актриса и, кстати, уже один из членов жюри Каннского фестиваля Кристен Стюарт с головой ушла в режиссуру. Поначалу она снимала музыкальные видеоклипы для таких групп как или, например,. Тогда актриса говорила, что это было её давней мечтой. Но пришла пора покорять новые вершины.
В недавнем интервью Стюарт рассказала, что теперь она снимает кино. Сценарий уже готов, осталось лишь найти подходящий актерский состав. Поверьте, главную женскую роль должна играть по-настоящему волевая женщина! А, собственно, о чем картина? Оказывается, вдохновила Кристен история бывшей пловичихи Лидии Юкнавич, которую когда-то называли «Олимпийской мечтой».
«Как только мы встретились с Лидией, она действительно засела у меня в голове. Поэтому мне не терпится закончить сценарий. Главное, конечно, ещё найти подходящую актрису. Если что, я пишу самую лучшую женскую роль. Такую, которую я давно хочу увидеть, но не сыграть». История Лидии понравилась Кристен своей насыщенностью и драматургией. Когда-то девушку называли «Олимпийской мечтой», но все рухнуло. Отчислили из института, папа — алкоголик, избавление от наркотической зависимости, бисексуальность и, конечно, выход из спорта.
Дебют фильма Стюарт состоится уже этим летом. Работа, пророчат критике, должна получиться отличной. Ведь не зря говорят, что актрисам стать режиссёрами не так сложно. Столько прочитанных сценариев и сыгранных ролей! Так что, опыта у Кристен предостатояно
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