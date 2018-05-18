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«Последние дни Майкла Джексона»
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«Последние дни Майкла Джексона» 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Телеканал ABC приоткрыл завесу тайны и опубликовал в Сети трейлер фильма "Последние дни Майкла Джексона" ("Last Days of Michael Jackson"). Премьера запланирована на 24 мая.
Документальная лента расскажет о личной жизни и творчестве короля поп-сцены. В картину вошли эксклюзивные интервью с родными и близкими Джексона, а также ранее нигде не опубликованное интервью самого Майкла.
Легендарный певец умер 25 июня 2009 года. Смерть Джексона до сих пор окутана тайной, но по версии следствия, он скончался от передозировки лекарственными препаратами. Врач, сделавший инъекцию, которая привела к гибели короля поп-музыки, был впоследствии осужден на четыре года.
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