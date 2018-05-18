Ещё
Автор «Любви» признался в поглощении неописуемого количества наркотиков
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Автор «Любви» признался в поглощении неописуемого количества наркотиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Французский режиссер Гаспар Ноэ заявил, что при подготовке к съемкам фильма «Вход в пустоту» употреблял все психоделические наркотики, до которых мог добраться. Его слова передает Variety.
Кинематографист признался, что частично использовал работу над картиной как оправдание употребления психоактивных веществ. «Иногда ты попадаешь в рай. Иногда оказываешься в аду», — поведал Ноэ.
«Я пробовал все, что, как мне показалось, будет интересно для моего сознания. Этого было так много, что не перечесть. Но сейчас я немного притормозил с этим», — подчеркнул режиссер.
По словам Ноэ, самые ужасные события его жизни были связаны с употреблением алкоголя. «Люди могут внезапно сильно обозлиться на других людей, будучи пьяными. Ты выпьешь два стакана — и ты в хорошем настроении, а когда напиваешься, то становишься таким глупым, злым и жестоким», — посетовал он.
Гаспар Ноэ известен по фильмам «Любовь», «Необратимость» и «Вход в пустоту». Его картины часто подвергались критике из-за откровенных сцен секса, насилия и употребления наркотиков. В «Необратимости» режиссер, к примеру, продемонстрировал девятиминутную сцену изнасилования персонажа Моники Беллуччи, а в «Любви» детально показал зрителям мужской половой орган вблизи.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей56
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло64
Как Гурченко и Гундарева уродовали себя для роли
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение