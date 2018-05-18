Театральный футбольный турнир Ermolova Cup пройдет на стадионе «Лужников» 21 мая 

Как сообщает портал столичного правительства, за победу поборются, в частности, команды «Содружества актеров Таганки», Мастерской Петра Фоменко, Малого театра, Театра имени М. Н. Ермоловой. Состязания начнутся на поле №6 в 11:00. Вход свободный. В преддверии Чемпионата мира в столичной сети «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов о футболе. С 26 мая по 30 июня в 10 кинотеатрах сети представят 13 фильмов — восемь советских и пять бразильских. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте «Москино».