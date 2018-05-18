Ещё
Театральный футбольный турнир Ermolova Cup пройдет на стадионе «Лужников» 21 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Театральный футбольный турнир Ermolova Cup пройдет на стадионе «Лужников» 21 мая 

Авторадио 1 час назад
Фото: Ваши соседи
Как сообщает портал столичного правительства, за победу поборются, в частности, команды «Содружества актеров Таганки», Мастерской Петра Фоменко, Малого театра, Театра имени М. Н. Ермоловой. Состязания начнутся на поле №6 в 11:00. Вход свободный. В преддверии Чемпионата мира в столичной сети «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов о футболе. С 26 мая по 30 июня в 10 кинотеатрах сети представят 13 фильмов — восемь советских и пять бразильских. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте «Москино».
Авторадио: последние новости
Мэр столицы Сергей Собянин пригласил горожан на фестиваль «Политех» Электронной медицинской картой пользуются уже 7 миллионов москвичей 17 мая - Международный день детского телефона доверия
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство2
Жизнь и смерть мальчика с сачком11
Как погиб «вождь краснокожих»8
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей65
Как живут актёры с дефектами внешности3
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение