Московская кинокомиссия рассмотрела заявки отечественных кинематографистов на съемки новых фильмов в столице

В третьем заседании Московской кинокомиссии приняли участие председатель Московской кинокомиссии, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников, заместитель председателя Московской кинокомиссии, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский , ответственный секретарь Московской кинокомиссии, генеральный директор ГБУК города Москвы «Московское кино» Светлана Максимченко, члены Московской кинокомиссии, а также представители всех городских и федеральных структур, задействованных в согласовании локаций, и кинематографисты — продюсеры и режиссеры картин, готовящихся к съемкам в столице.

Прежде всего, на заседании были подведены итоги работы Московской кинокомисии за последний месяц. «За период с момента прошлого заседания было оказано содействие в проведении съемок ещё пяти фильмам: „Француз“, „Портрет незнакомца“, „Один день Ивана Денисовича“, „Призрак“, а также сериала „Дети“ — рассказала ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко.

Для обсуждения информационной поддержки кинокартин, снимающихся в Москве, и для достижения договоренностей об использовании образа города в СМИ представители Московской кинокомиссии провели встречу с руководителем Департамента СМИ и рекламы города Москвы Иваном Шубиным . Учитывая социальную значимость проекта, была оказана всесторонняя поддержка проката и рекламной кампании художественного фильма „Собибор“.

Кроме того, Московская кинокомиссия организовала встречу творческой группы фильма „Московские тайны“ с руководителем Департамента культурного наследия города Москвы Алексеем Емельяновым , по итогам которой было оказано содействие кинематографистам в подборе локаций и организации съемок на объектах культурного наследия, а также проведено методическое содействие в целях достоверности фильма.

Одной из основных задач Московской кинокомиссии остается привлечение зарубежных кинематографистов для съемок в столице. Так, 12 мая в Российском павильоне 71-го Каннского кинофестиваля состоялась презентация Московской кинокомиссии. Перед представителями киноиндустрий США, Великобритании, Канады, Италии, Франции, Австрии и других стран выступили генеральный директор Москино и ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко, представитель международного отдела Московской кинокомиссии Валерий Купеев и президент Международной Ассоциации Кинокомиссий AFCI Джесс Коноплиа. Участники представили разработки, призванные популяризировать съёмки в Москве и максимально облегчить их организацию для зарубежных кинокомпаний, поделились годовыми итогами, а также презентовали фильм, демонстрирующий локации столицы. Кроме того, московская делегация провела ряд встреч с зарубежными кинокомпаниями (в том числе Lakeshore Entertainment, Patriot Pictures, Imagination Park), достигнув предварительных договоренностей о съемках в Москве. Ранее, 11 мая, состоялась встреча с кинодеятелями из КНДР, которые планируют провести в Москве и Московской области съемки третьей части популярного фильма под рабочим названием „Lost with Mom“, где мама с сыном путешествуют на поезде Москва-Пекин.

В ходе третьего заседания Московской кинокомиссией был утвержден список рекомендаций при организации киносъемок в городе Москве во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Съемочным группам необходимо заблаговременно информировать о конкретном месте и времени проведения съемок Главное управление МВД России по городу Москве, территориальные органы власти и другие заинтересованные структуры, а также получить разрешение в Федеральной службе охраны РФ, поскольку ряд улиц города на время FIFA станет местом пребывания объектов государственной охраны.

Независимо от формирования списка рекомендаций для киносъемок во время больших городских событий, еженедельно на заседаниях Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов введения временных ограничений или прекращения движения транспорта на улицах Москвы Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассматриваются вопросы временного ограничения движения транспортных средств и разрешения стоянки автомобилей съемочных групп на парковках города во время проведения согласованных киносъемок.

О Московской кинокомиссии: 20 февраля 2018 года Мэр Москвы Сергей Собянин подписал Распоряжение Правительства (№92-РП) о создании Городской межведомственной комиссии по содействию организации съемок фильмов в Москве (Московской кинокомиссии). Ее председателем стал Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, заместителем председателя — руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Ответственным секретарем назначена генеральный директор „Московского кино“ (Москино) Светлана Максимченко. Москино в формате „единого окна“ принимает заявки кинематографистов и обеспечивает организационную сторону процесса согласований киносъемок.

Чтобы подать заявку на организацию киносъемки в Москве, необходимо заполнить анкету на сайте filmmoscow.ru.

Контакты: FilmMoscow@mos-kino.ru +7 495 951-94-20