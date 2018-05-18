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В Богородске вернули кинотеатр
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В Богородске вернули кинотеатр 

Нижегородская правда 50 минут назад
Фото: Нижегородская правда
БОГОРОДСК. Фото: ЖЕЛЕЗНОВАВ Богородске вернули кинотеатрБолее 10 лет назад был закрыт кинотеатр «Мир», и богородчане утратили возможность смотреть хорошие, добрые фильмы на большом экране, не выезжая за пределы города. Сегодня кино вновь возвращается в Богородск!
11 мая в ФОКе «Победа» открылся современный однозальный 3D-кинотеатр «Люмен фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. С инициативой выступил Владимир Алексеевич Лобанов, директор сети кинотеатров, и получил поддержку у местной власти в лице Константина Васильевича Пурихова, а также директора ФОКа Сергея Валентиновича Пушкарева. Для создания кинотеатра по итогам участия в федеральном конкурсе были выделены 5 млн рублей из федерального бюджета и привлечены 4 млн рублей — инвестиционные средства. По условиям конкурса кинотеатр обязан показывать не менее 50% отечественных фильмов, в прокате также будут и зарубежные новинки. Уже сейчас богородчане могут посмотреть фильмы «Мстители», «Собибор», «Смешарики Дежавю».
Радует тот факт, что все новинки будут появляться в Богородске в день премьер, цены на билеты — от 100 до 340 рублей, в зависимости от времени сеанса. В последний день проката будет проводиться акция «Догони фильм»: цена билета на последний вечерний сеанс — 100 рублей. На открытии присутствовало много гостей, представителей районной и городской администраций.
На площадке перед ФОКом для детей работал ведущий и аниматоры, которые проводили конкурсы и вручали победителям пригласительные билеты в кинотеатр. После презентации и торжественной части для присутствующих был организован показ недавно вышедшей в прокат исторической военной драмы «Собибор».
В тот же день мы побеседовали с директором сети кинотеатров «Люмен фильм» В. А. Лобановым, который рассказал о новом кинозале: — Как площадка для создания кинотеатра Богородск был привлекателен изначально. Подходящая численность населения, удачное местоположение ФОКа, хорошие условия, в том числе необходимая шумоизоляция стен и потолка, позволили нам быстро выиграть конкурс и получить дотации из федерального бюджета буквально в течение нескольких недель. Приятно, что органы власти города и района поддержали это начинание и оказывали помощь во всем. Мы установили современный цифровой экран, американское оборудование (сис— тема 3D с облегченными очками, от которых зритель не устает в течение сеанса). В кинотеатре отличный звук, обновленный интерьер, на входе открыт попкорн-бар. Будем надеется, что кинотеатр станет востребованным, и богородчане оценят новое отличное место для семейного отдыха, ведь теперь необязательно ехать в Нижний Новгород, чтобы посмотреть новинки кино в отличном качестве на большом экране.
Автор и фото: ЖЕЛЕЗНОВА Ю.
Источник: «Богородская газета»
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