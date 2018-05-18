Кино под открытым небом можно посмотреть в ЮЗАО

С 18 мая в некоторых столичных зонах отдыха начинают работать кинотеатры под открытым небом. Посмотреть популярные фильмы XX века можно и в зоне отдыха «Тропарево» ландшафтного заказника «Теплый Стан». Кинопоказы будут устраиваться все лето. Об этом сообщает издание «Москва За Калужской заставой».

Кинопоказы на природных территориях будут проводить каждую пятницу, субботу и воскресенье, начало в 21.00. Подробный список фильмов, расписание показов и адреса площадок можно увидеть здесь. Вход свободный.