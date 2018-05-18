Ещё
Кино под открытым небом можно посмотреть в ЮЗАО
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Кино под открытым небом можно посмотреть в ЮЗАО 

Управа района Коньково 40 минут назад
Фото: Управа района Коньково
С 18 мая в некоторых столичных зонах отдыха начинают работать кинотеатры под открытым небом. Посмотреть популярные фильмы XX века можно и в зоне отдыха «Тропарево» ландшафтного заказника «Теплый Стан». Кинопоказы будут устраиваться все лето. Об этом сообщает издание «Москва За Калужской заставой».
Кинопоказы на природных территориях будут проводить каждую пятницу, субботу и воскресенье, начало в 21.00. Подробный список фильмов, расписание показов и адреса площадок можно увидеть здесь. Вход свободный.
Управа района Коньково: последние новости
Библиотека № 180 подготовила специальную программу для маленьких читателей на «Ночь в музее» В акции «Ночь в музее» примет участие Воронцовский парк В Москве открылся памятник Марине Цветаевой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей57
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло64
«Последние дни Майкла Джексона»2
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение