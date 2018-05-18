Ещё
Ди Каприо сыграет президента США у Спилберга
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Ди Каприо сыграет президента США у Спилберга 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Леонардо Ди Каприо сыграет 18-го президента США Улисса Гранта в байопике Стивена Спилберга, сообщает The Hollywood Reporter.
В последний раз Ди Каприо и Спилберг работали вместе над картиной 2002 года «Поймай меня, если сможешь». В новом фильме Ди Каприо выступит и продюсером — его компания Appian Way приобрела права на биографию президента авторства Рона Чернова. Фильм снимут на студии Lionsgate.
Когда начнутся съемки, пока неизвестно. У Стивена Спилберга сейчас много планов: в следующем году он намерен снять новую картину о приключениях Индианы Джонса, также он собирается приступить к производству ремейка «Вестсайдской истории». Кроме того, Спилберг снимет свой первый супергеройский фильм — «Черного ястреба» по мотивам комиксов DC Comics.
Леонардо Ди Каприо сейчас собирается сниматься у Квентина Тарантино в ленте «Однажды в Голливуде» вместе с Марго Робби и Брэдом Питтом.
Газета.Ru: последние новости
Стали известны лучшие романтические фильмы о зомби "Мстители" удерживают топ кассовых сборов в России Критики тепло приняли фильм о Хане Соло
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей57
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло64
«Последние дни Майкла Джексона»2
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение