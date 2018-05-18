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Мастер и Маргарита Сергея Алимова
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Мастер и Маргарита Сергея Алимова 

Ревизор.ru 25 минут назад
Фото: Ревизор.ru
В 1975 году Сергей Алимов, один из ведущих российских книжных иллюстраторов и художников-мультипликаторов, задумал анимационный фильм «Мастер и Маргарита». Однако такому плану не суждено было реализоваться. В конце 1990-х годов художник вернулся к роману и его героям, а в 2017 году закончил цикл из двенадцати черно-белых графических листов к «московской части» романа.
Сергей Александрович Алимов (р. 25 апреля 1938г.) — народный художник России. Художник-постановщик культовых анимационных фильмов и ряда знаковых спектаклей в Московском Театре Сатиры и Центральном театре кукол им. С. В. Образцова. Действительный член Российской Академии художеств и Российской Академии кинематографических искусств, профессор ВГИКа, Участник многочисленных выставок в России и за рубежом.
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